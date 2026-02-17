CLX Communications AB Aktie
WKN DE: A141LF / ISIN: SE0007439112
|
17.02.2026 07:47:52
Sinch Swings To Earnings In Q4
(RTTNews) - Sinch AB (CLCMF, SINCH.ST), a Swedish-based cloud communications platform company, on Tuesday reported profit in the fourth quarter compared with loss in the previous year.
For the fourth quarter, net income came in at SEK 250 million compared with loss of 324 million in the prior year.
Basic earnings per share were SEK 0.31 versus loss per share of SEK 0.38
EBITDA increased to SEK 845 million from SEK 307 million last year.
Adjusted EBITDA declined 6 percent to SEK 933 million from SEK 1.003 billion in the previous year.
Net sales declined 3 percent to SEK 6.76 billion from SEK 7.73 billion in the previous year.
On Monday, Sinch closed trading 1.59% lesser at SEK 23.50 on the Stockholm Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CLX Communications AB
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CLX Communications AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.