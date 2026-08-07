Sinclair A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinclair A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 840,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sinclair A 784,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at