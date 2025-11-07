Sinclair A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sinclair A hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinclair A 1,41 USD je Aktie generiert.

Sinclair A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 773,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 917,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at