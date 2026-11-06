Sinclair A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sinclair A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinclair A -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,52 Prozent auf 893,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 773,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at