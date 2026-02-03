|
Sinclairs Hotels gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sinclairs Hotels ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sinclairs Hotels die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 178,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,3 Millionen INR umgesetzt.
