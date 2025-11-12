Sinclairs Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sinclairs Hotels hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Sinclairs Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,440 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 80,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at