"Sind wegen der Menschen hier": Apple steckt weitere Milliarde in Münchner Chip-Zentrum

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

In München entwickeln Ingenieure Apple -Chips der kommenden Generationen. In den Augen von Konzernchef Cook sind sie dabei so gut, dass er in die Arbeit in der bayerischen Landeshauptstadt intensivieren will. Eine bereits geplante Investition verdoppelt das Tech-Unternehmen auf zwei Milliarden Euro.