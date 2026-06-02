Sindhu Trade Links veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sindhu Trade Links hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,350 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,15 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 61,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 INR. Im Vorjahr hatte Sindhu Trade Links 0,170 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,24 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at