13.02.2026 06:31:29
SINDOH: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SINDOH hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 797,64 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3662,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent auf 86,67 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,74 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1990,95 KRW gegenüber 8489,00 KRW im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 317,33 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 340,99 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
