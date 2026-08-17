SINDOH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SINDOH hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 254,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SINDOH ein Ergebnis je Aktie von -1689,000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 71,26 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,24 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at