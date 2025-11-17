SINDOH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SINDOH präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1571,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SINDOH 547,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 80,37 Milliarden KRW gegenüber 79,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at