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17.11.2026 06:31:28
SINDOH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SINDOH hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4143,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 1571,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,63 Prozent auf 51,73 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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