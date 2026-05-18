SINDOH verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SINDOH stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2280,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SINDOH noch ein Gewinn pro Aktie von 1513,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 85,19 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,04 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at