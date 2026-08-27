Sinergon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sinergon äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber -0,170 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sinergon im vergangenen Quartal 121,9 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sinergon 114,1 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at