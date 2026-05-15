15.05.2026 06:31:29

SINFONIA TECHNOLOGY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SINFONIA TECHNOLOGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 263,76 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SINFONIA TECHNOLOGY ein EPS von 190,28 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SINFONIA TECHNOLOGY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 513,87 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SINFONIA TECHNOLOGY 428,87 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SINFONIA TECHNOLOGY in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 128,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 119,15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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