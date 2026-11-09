SINFONIA TECHNOLOGY legte Quartalsergebnis vor

SINFONIA TECHNOLOGY ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SINFONIA TECHNOLOGY die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 147,54 JPY, nach 102,66 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at