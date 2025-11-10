SINFONIA TECHNOLOGY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SINFONIA TECHNOLOGY hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 102,66 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 87,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SINFONIA TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 32,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at