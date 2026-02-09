|
SINFONIA TECHNOLOGY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SINFONIA TECHNOLOGY hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 88,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 86,86 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,58 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,99 Milliarden JPY eingefahren.
