SINFONIA TECHNOLOGY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SINFONIA TECHNOLOGY hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 88,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 86,86 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,58 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,99 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at