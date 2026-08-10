SINFONIA TECHNOLOGY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SINFONIA TECHNOLOGY hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SINFONIA TECHNOLOGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,66 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 26,34 Milliarden JPY gegenüber 23,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at