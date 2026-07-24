Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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24.07.2026 11:23:57
Singapore, Hong Kong workers less optimistic than regional peers about AI impact on jobs: report
Job displacement due to automation and potential skill obsolescence are among professionals’ top concernsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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