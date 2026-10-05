Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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05.10.2026 10:11:36
Singapore 9-month investment banking fees hit 5-year high of US$693.8 million
M&A fees lead expansion, surging 23.7% to US$256 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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