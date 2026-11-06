H&K Aktie
WKN DE: A11Q13 / ISIN: DE000A11Q133
|
06.11.2026 06:54:38
Singapore ahead of HK in private markets allocation, but fewer investors are raising exposure
Asia-Pacific players most likely to report increasing share to private equity: Morningstar surveyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu H&K AG
|
30.07.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Deutliches Wachstum bei Umsatz, Betriebsleistung und EBITDA, Prognose für Gesamtjahr erhöht (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Significant growth in revenue, total operating performance and EBITDA; full-year guidance raised (EQS Group)
|
08.07.26
|EQS-News: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
08.07.26
|EQS-News: Dividend announcement (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Heckler & Koch schließt Refinanzierung erfolgreich ab (EQS Group)
|
12.06.26
|EQS-Adhoc: H&K AG: Heckler & Koch successfully completes refinancing (EQS Group)
Analysen zu H&K AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|H&K AG
|29,50
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.