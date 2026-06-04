Singapore Airlines Aktie
WKN DE: 878596 / ISIN: SG1H95001506
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04.06.2026 14:32:25
Singapore Airlines in talks for major new jet order: sources
The carrier is seeking offers for the 400-seat Boeing 777X or the slightly smaller Airbus A350-1000Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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