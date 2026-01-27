Singapore Airlines Aktie
WKN DE: 878596 / ISIN: SG1H95001506
|
27.01.2026 09:21:04
Singapore Airlines jet suffers damage to tail during aborted landing at Changi Airport
[SINGAPORE] A Singapore Airlines (SIA) jet damaged its tail while landing at Changi Airport on Jan 24, after arriving from Manila amid windy conditions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Singapore Airlines Ltd.
Analysen zu Singapore Airlines Ltd.
