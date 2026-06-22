Singapore Airlines Aktie
WKN DE: 878596 / ISIN: SG1H95001506
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22.06.2026 12:43:01
Singapore Airlines plans debut 5-year dim sum bond
Proceeds will be used for aircraft purchases and related paymentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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