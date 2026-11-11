Singapore Airlines Aktie
WKN DE: A0MZ57 / ISIN: SG1V61937297
|
11.11.2026 13:40:33
Singapore Airlines Q2 Earnings Up Amid Higher Fuel Costs
(RTTNews) - Singapore Airlines Ltd. (C6L.SI, SINGF) on Wednesday reported a rise in its second-quarter earnings, driven by strong passenger and cargo yields despite high fuel costs.
The company's earnings for the quarter totaled S$209.7 million, or S$0.066 per share, compared to S$52.4 million, or S$0.017 per share, last year.
Operating profit rose 16.3 percent, to S$463.7 million from S$398.4 million year ago.
EBITDA for the quarter was S$1.070 billion, higher than the year-ago figure of S$0.840 billion. EBITDA Margin for the quarter was 19.2 percent.
The company's revenue for the period rose 14.3% to S$5.583 billion from S$4.885 billion the prior year.
Passenger-flown revenue increased 15 percent, S$4.513 billion, supported by 12.2 percent yield growth and 2.3 percent higher passenger carriage.
Cargo revenue grew 26.9 percent, to S$686 million. The cargo yields were 22.3 percent higher, with loads increasing 3.9 percent.
Singapore Airlines's shares closed Wednesday on the SES at S$7.17, up 0.42 percent.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Singapore Airlines
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Singapore Airlines
Aktien in diesem Artikel
|Singapore Airlines
|4,98
|3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.