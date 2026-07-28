Mas Aktie
ISIN: IM00B4LFGH00
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28.07.2026 11:30:00
Singapore AUM up 10.1% at S$6.7 trillion as MAS eyes competitiveness push
[SINGAPORE] Total assets under management (AUM) in Singapore rose 10.1 per cent to S$6.7 trillion as at the end of 2025, on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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