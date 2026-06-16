SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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17.06.2026 01:48:10
Singapore-based Shein and Paris department store end controversial partnership
SGM says it is selling the Parisian department store to its current management team led by Karl-Stephane CottendinWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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