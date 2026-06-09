Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.06.2026 15:14:36
Singapore benefits from Middle East flight reroutings but only temporarily: IATA
[RIO DE JANEIRO] Changi Airport is a net beneficiary of the closure of Middle East airspace, given that Singapore Airlines (SIA) responded...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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