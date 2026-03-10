RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
10.03.2026 10:54:12
Singapore blue-chips rise 2.2% after Trump says Iran war will end ‘very soon’
The Straits Times Index is up 104.03 points at 4,860.64Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
