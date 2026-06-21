Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.06.2026 08:00:00
Singapore cements position as Asia-Pacific wealth hub as region’s AUM set to hit US$34.5 trillion by 2030: PwC
The city-state aims to capture opportunities in cross-border wealth, tokenisation and sovereign capitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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