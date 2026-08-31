S E Aktie
WKN: 566573 / ISIN: JP3161570001
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31.08.2026 05:33:18
Singapore firms dominate S-E Asia data centre funding, account for 98% of US$11.5 billion raised: report
Total of US$4.7 billion of equity has been raised as at Aug 25Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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