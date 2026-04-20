Gasco Aktie
ISIN: CLP3091H1096
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20.04.2026 06:21:35
Singapore GasCo secures extra LNG cargoes as Iran war hits supply, eyes long-term deals amid volatility
Singapore has received spot cargoes from Australia and Mozambique since the war began, Kpler data showsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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