WAREHOUSE Aktie

WAREHOUSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000

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02.07.2026 03:36:08

Singapore High Court interprets vital term of Competition Act in case of price-fixing by warehouse operators

‘By object’ under section 34 of the Act refers to conduct that has ‘manifest anti-competitive economic rationale’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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