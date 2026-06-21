Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.06.2026 09:00:00
Singapore investors see SpaceX investment as a long-term bet on the future of the space economy
The Republic’s push into space as a promising economic arena also gives local dimension to the investment themeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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