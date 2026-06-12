Singapore Kitchen Equipment Aktie
WKN DE: A113ZC / ISIN: SG2F97994568
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12.06.2026 04:10:49
Singapore Kitchen Equipment defends move to keep CEO, senior manager in jobs despite criminal charges
It replies to SGX queries on fraud and other charges against CEO Chua Chwee Choo and senior manager Koh Sai Eng; executive...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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