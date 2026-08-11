Singapore Land LtdShs Aktie
WKN: 863355 / ISIN: SG1S69002321
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11.08.2026 14:02:53
Singapore Land posts 90% higher H1 net profit of S$211.7 million
Revenue is up 2% year on year at S$376.8 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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