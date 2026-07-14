RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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14.07.2026 10:56:19
Singapore marine fuel sales rise in June after 2-month decline, likely due to lower prices
Sales of bunker or marine fuel were about 4.7 million tonnes last month, MPA data showsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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