PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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31.08.2026 11:41:41
Singapore overtaken by Ningbo-Zhoushan as second busiest container port in H1
But the H2 figure is still to come, and the lead is too small to say for sure that Singapore is down...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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