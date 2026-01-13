PORT Aktie
Singapore port achieves record high performance in 2025
The country overtook Hong Kong after hundreds of vessels reflagged from the Chinese city to the Republic in September and OctoberWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
