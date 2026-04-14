PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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14.04.2026 08:32:14
Singapore port sells more marine fuel in March despite war-induced tight supply
On a year-on-year basis, the marine fuel volume sold is up 6.6%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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