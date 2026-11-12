12.11.2026 15:04:00

Singapore Says US Not Helpful on Investigation Into Alice Huang and Megaspeed

In a statement, Singapore said it held Alice Huang’s passport months after President Trump was briefed that she was a spy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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