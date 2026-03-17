Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.03.2026 03:00:00
Singapore sea freight companies hit with 50% fuel surcharge; war insurance premium also jacking up costs
One firm had to reroute cargo of used car parts to Dubai via India, raising the shipping cost five timesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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