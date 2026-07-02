NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.07.2026 08:02:17
Singapore seizes $42m mansion over Nvidia chip smuggling
The luxury home was seized as part of a probe into the illegal trade of servers containing AI semiconductors.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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