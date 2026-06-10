Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
10.06.2026 04:27:48
Singapore shares end lower after Middle East conflict intensifies; STI down 1.3%
All three banking stocks end lowerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!