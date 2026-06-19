Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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19.06.2026 12:41:12
Singapore shares end lower; STI down 0.4%
DFI Retail Group leads the gainers on the blue-chip index, rising 4.2% or US$0.15 to end at US$3.68Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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