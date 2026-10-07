07.10.2026 12:14:43

Singapore shares fall; OCBC, UOB lead STI’s 1.6% decline on Wednesday

Across the broader Singapore market, gainers edge out losers 270 to 269Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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