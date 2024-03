Singapore shares open flat on Friday; STI remains unchanged

SINGAPORE shares opened flat on Friday (Mar 1) morning, despite overnight gains in global markets. The Straits Times Index (STI) was flat, falling just 0.09 point to 3,141.76 as at 9.01 am. Across the broader market, gainers outnumbered losers 78 to 57 after 77.7 million securities worth S$98.6 million changed hands. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel