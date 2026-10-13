Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
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13.10.2026 12:18:05
Singapore shares rise 0.3% on Tuesday as Jardine Matheson, banks gain
Hongkong Land leads the gainers on the blue-chip index, rising 2.5%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Jardine Matheson Holdings Ltd (spons. ADRs)
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|Jardine Matheson Holdings LtdShs
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|RISE Inc.
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