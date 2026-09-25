RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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25.09.2026 12:24:33
Singapore shares rise as banks lead gains; STI adds 1% for the week
Within the iEdge Singapore Next 50 Index, Boustead Singapore advances the most on Friday, rising 2.8% to S$1.86Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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